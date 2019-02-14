В России при строительстве дорог будут применять западные технологии

Москва, , 09:33 — REGNUM В России в ближайшие годы начнут изготавливать дорожное покрытие по методу объемного проектирования, сообщают «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

Отмечается, что новая технология «суперасфальта» учитывает особенности климата и интенсивность движения в том или ином регионе страны. Особенность заключается в подборе специальных смесей с определенными характеристиками в зависимости от условий эксплуатации.

Такое дорожное покрытие служит 12 лет, а капитальный ремонт потребуется через 24 года использования. «Суперасфальт» используется в Соединенных Штатах и странах Запада, в России его тестируют в ряде регионов, в том числе в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе открыли движение автомобилей по новой девятикилометровой объездной дороге. По контракту объездную дорогу вокруг Симферополя должны были открыть на полгода ранее, но в связи с переносом газовых сетей и изъятием земельных участков сроки её сдачи затянулись.

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