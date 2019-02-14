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Кемеровский госуниверситет планирует выпускать специалистов по бережливости

Экономика

В вузе обсуждают возможность создания эталонной фабрики процессов

Кемерово, 14 февраля 2019, 09:30 — REGNUM  Проектная группа Кемеровского государственного университета ведёт подготовку к сертификации учреждения по стандартам бережливого производства и разрабатывает соответствующую образовательную программу, сообщает 14 февраля пресс-служба вуза.

«Мы рассчитываем, что КемГУ станет обучающей площадкой, на которой будут реализованы программы подготовки лин-профессионалов федерального уровня», — пояснил председатель комитета по развитию региональных систем администрации Кемеровской области Сергей Наседкин.

По его словам, в настоящее время обсуждается возможность создания в опорном вузе эталонной фабрики процессов для обучения управленцев и менеджеров.

Напомним, создание в 2019 году стандартов программ высшего образования по направлениям: «Бережливое производство», «Научная организация труда» и других, подготовка тренеров предприятий для бережливых производств предусмотрены национальным проектом «Производительность труда и поддержка занятости». Власти Кемеровской области, по словам Наседкина, рассчитывают, что создание и внедрение производственно-управленческой системы Кузбасса поможет в реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.

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