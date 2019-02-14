Тверская область на РИФ представит высокотехнологичную продукцию — Руденя

Тверь, , 09:28 — REGNUM Тверская область принимает участие в деловой программе Российского инвестиционного форума в Сочи, официальное открытие которого состоится 14 февраля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, делегацию региона возглавил губернатор Игорь Руденя. В рамках деловой программы представители региона примут участие в пленарном заседании, которое проведёт председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«В этом году мы позиционируем Тверскую область как территорию развития современной высокотехнологичной промышленности. На форуме представлены предприятия, которые уже работают на территории региона и которые начинают свою деятельность», — рассказал Игорь Руденя, комментируя планы по участию Тверского региона в форуме.

Тверскую область на форуме в Сочи в этом году представляют инновационные компании региона. В их числе — научно-производственный концерн «Барл», который специализируется на разработке, внедрении и эксплуатации систем навигации, безопасности, охраны и мониторинга транспорта, космических, авиационных и наземных комплексов управления подвижными объектами, обработке аэрокосмической видеоинформации, создании геоинформационных систем федерального, регионального и ведомственного значения. На стенде компании будет представлен высокодетальный космический аппарат дистанционного зондирования Земли.

Технологии автоматизации в образовании и медицине, решения в области виртуальной и дополненной реальности представит на форуме группа компаний Complex Systems, которая занимается созданием и внедрением информационных систем. В том числе — учебно-виртуальный комплекс «Mentor Medicus» и сервис защищенного распространения видео-360, платформу, позволяющую авторам обеспечить защиту размещаемых материалов.

Напомним, в 2018 году предприятия Тверской области ПАО «Электромеханика», ЗАО «Хамильтон Стандард — Наука», ГК «Эксмаш», ООО «СТАН» представили на форуме образцы техники и оборудования. Был проведен ряд встреч с бизнес-партнерами, обсуждались перспективы сотрудничества в разных отраслях.