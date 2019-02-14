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США обвиняют в местечковой политике

Экономика

Антироссийские санкции

США обвиняют в местечковой политике
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 14 февраля 2019, 09:21 — REGNUM  Антироссийские санкции намекают на холодную войну и говорят о скудной сущности американской политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил депутат Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия»).

«Очередные санкции, в стотысячный раз предлагаемые американскими сенаторами, снова показывают скудную сущность американской политики. Они вроде как и на войну намекают, по крайней мере холодную, и в открытую боятся против России выступать — так, потявкают из-за забора», — отметил Козенко.

Парламентарий полагает, что в США понимают, что «подобные местечковые ограничения никакого эффекта как не оказывали на Россию в целом, так и не окажут».

Группа сенаторов предложила законопроект о новых санкциях в отношении России, санкции коснутся энергетической, банковской сфер.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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