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В Казахстане снизили загрузку НПЗ из-за профицита бензина

Экономика

Казахстан планирует начать экспорт нефтепродуктов в конце первого квартала 2019 года

Астана, 14 февраля 2019, 09:23 — REGNUM  Профицит производства бензина в Казахстане в 2019 году составит 500−650 тыс. тонн, заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев, сообщает 14 февраля агентство «Казинформ».

Министр отметил, что профицит бензина стал ощутим с первого месяца 2019 года, поэтому в январе и феврале была снижена загрузка нефтеперерабатывающих заводов республики.

Бозумбаев добавил, что Казахстан планирует начать экспорт нефтепродуктов в конце первого квартала 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2019 года объем производства бензина в Казахстане вырос на 30,9% по сравнению с январем 2018 года и составил 378,9 тыс. тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане производство бензина в январе выросло на 31%

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Экономика Казахстана
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