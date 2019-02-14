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Сенат Казахстана ратифицировал поправки в соглашение с РФ о поставках нефти

Экономика

Соглашение было подписано в 2010 году

Сенат Казахстана ратифицировал поправки в соглашение с РФ о поставках нефти
Иллюстрация: Interpolit.ru
Нефть

Астана, 14 февраля 2019, 09:16 — REGNUM  Верхняя палата парламента Казахстана ратифицировала протокол об изменениях в межправительственном соглашении с РФ о сотрудничестве по поставкам нефти и нефтепродуктов. Подписание протокола состоялось в Москве 3 октября 2018 года.

Внесенные изменения гарантируют поставки светлых нефтепродуктов из России для насыщения казахстанского рынка, также позволят исключить обратный экспорт с территории Казахстана в Россию. Ратифицированный Сенатом протокол отправят на подпись президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Поправки направлены на развитие мобильности при принятии решения об открытии или закрытии экспорта или импорта отдельных видов нефтепродуктов, в зависимости от баланса внутреннего рынка топлива в Казахстане. Так, до подписания документа в стране действовал запрет на экспорт светлых нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, после завершения в 2018 году модернизации казахстанских нефтеперерабатывающих заводов объемы производства бензина значительно выросли.

Министры энергетики России и Казахстана Александр Новак и Канат Бозумбаев подписали протокол о поправках в соглашение 3 октября 2018 года. Соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере поставок нефти и нефтепродуктов датировано 9 декабря 2010 года.

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