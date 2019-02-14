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Производителям бензина в РФ придется побороться за рынки сбыта

Экономика

Переизбыток топлива может возникнуть в связи с вводом в эксплуатацию новых производственных установок, а также с модернизацией девяти НПЗ

Москва, 14 февраля 2019, 09:16 — REGNUM  Российские производители бензина для борьбы с его возможным переизбытком должны будут искать эффективные каналы сбыта топлива. Об этом со ссылкой на презентацию Argus Consulting «Нефтепереработка РФ в 2019 году: Ожидания и перспективы» 14 февраля пишут «Ведомости».

Отмечается, что переизбыток бензина на внутреннем рынке России может возникнуть в связи с вводом в эксплуатацию новых установок по производству бензина в Татарии и на Антипинском НПЗ, а также с модернизацией девяти заводов до 2026 года. Суммарно эти факторы увеличат производство примерно на 5 млн тонн в год.

Также эксперты отмечают медленный рост спроса на внутреннем рынке страны и обострение конкурентной борьбы на внешних рынках.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин и глава Татарии Рустам Минниханов отдали команду приступить к промышленной отгрузке бензина с завода «ТАНЕКО» в Нижнекамске.

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