Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Южной Корее запретят использование одноразовой посуды

Экономика

В течение года планируется утилизировать 20% отходов

Сеул, 14 февраля 2019, 09:21 — REGNUM  Правительство Южной Кореи планирует утилизировать отходы, незаконно вывезенные на Филиппины, а также запретить использование одноразовой посуды, сообщает YTN.

Известно, что 3 февраля в Южную Корею было возвращено 1200 тонн отходов, которые были незаконно вывезены на Филиппины.

Правительство страны приняло решение в течение года утилизировать 20% из 650 тыс. тонн отходов, однако к 2022 году планируется утилизировать весь мусор — на 100%.

Правительство Южной Кореи планирует принять комплекс мер по восстановлению заброшенных заводов по переработке мусора.

Известно, что 1200 тонн отходов, которые вернули с Филиппин, утилизируют в следующем месяце.

Кроме того, в Южной Корее планируется сократить использование одноразовой посуды — одноразовые пластиковые стаканчики и трубочки — до 2027 года.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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