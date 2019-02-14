Во Владивостоке обсудили перспективы создания нового морского терминала

Владивосток, , 09:14 — REGNUM Вопрос о перспективах создания морского терминала для нужд планируемого к строительству в Приморском крае металлургического завода обсудили в ходе рабочей встречи заинтересованные стороны, сообщила пресс-служба «Росморпорта».

Во встрече приняли участие директор Дальневосточного бассейнового филиала «Росморпорта» Виктор Ванюков, делегация китайской Hebei Bishi Industry Group и представители российского Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

В ходе переговоров участники встречи обсудили возможное место размещения морского терминала, а также отдельные аспекты этапов строительства и потенциала взаимного сотрудничества.

Читайте также: В Геленджике обсудили строительство инфраструктуры морского порта