Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Во Владивостоке обсудили перспективы создания нового морского терминала

Экономика

Интерес к проекту проявила китайская компания Hebei Bishi Industry Group

Владивосток, 14 февраля 2019, 09:14 — REGNUM  Вопрос о перспективах создания морского терминала для нужд планируемого к строительству в Приморском крае металлургического завода обсудили в ходе рабочей встречи заинтересованные стороны, сообщила пресс-служба «Росморпорта».

Во встрече приняли участие директор Дальневосточного бассейнового филиала «Росморпорта» Виктор Ванюков, делегация китайской Hebei Bishi Industry Group и представители российского Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

В ходе переговоров участники встречи обсудили возможное место размещения морского терминала, а также отдельные аспекты этапов строительства и потенциала взаимного сотрудничества.

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