Недельная инфляция в России замедлилась до 0,1%

Москва, , 09:02 — REGNUM В России за неделю (5−11 февраля) потребительские цены выросли на 0,1%, с начала февраля — на 0,2%, с начала года — на 1,2%, сообщили в Росстате.

За неделю значительно выросли цены на пшено — на 1,5%, на муку пшеничную — на 0,6%, на гречку — на 0,5%, рыбу мороженую, молоко, макаронные изделия и карамель — на 0,4%

Рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,5%, на помидоры и огурцы — на 5% и 4,4% соответственно.

Также увеличилась стоимость говядины, маргарина, хлеба, риса и печенья — на 0,3%. Баранина, консервы мясные, сметана и сыры подорожали на 0,2%.

При этом цены на яйца снизились на 1,1%, сахар-песок — на 0,5%, свинину — на 0,4%, мясо кур и чай — на 0,2%. Бензин и дизельное топливо подешевели на 0,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за январь 2019 года выросли в среднем на 1,0%, а к январю 2018 года — на 5%.

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