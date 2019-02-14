В Казахстане планируют сократить штат службы экономических расследований

Астана, , 08:51 — REGNUM Министерство финансов Казахстана планирует сократить штат службы экономических расследований на 40%, заявил министр финансов Алихан Смаилов, сообщает 14 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, в настоящее время проводится большая работа по реорганизации службы экономических расследований. Смаилов добавил, что служба в своей работе должна сделать упор на выявление теневых схем и схем вывода капитала.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года департаменты государственных доходов министерства финансов Казахстана были преобразованы в департаменты экономических расследований.

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