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В Казахстане планируют сократить штат службы экономических расследований

Экономика

Министерство финансов Казахстана проводит работу по реорганизации службы

Астана, 14 февраля 2019, 08:51 — REGNUM  Министерство финансов Казахстана планирует сократить штат службы экономических расследований на 40%, заявил министр финансов Алихан Смаилов, сообщает 14 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, в настоящее время проводится большая работа по реорганизации службы экономических расследований. Смаилов добавил, что служба в своей работе должна сделать упор на выявление теневых схем и схем вывода капитала.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года департаменты государственных доходов министерства финансов Казахстана были преобразованы в департаменты экономических расследований.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане реорганизовали комитет государственных доходов

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Экономика Казахстана
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