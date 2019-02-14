Южная Корея планирует увеличить продажи морепродуктов к 2030 г

Сеул, , 09:01 — REGNUM С быстрым старением населения рыбная промышленность Южной Кореи находится в шатком состоянии, поэтому правительство страны ввело в эксплуатации план действий, который позволит увеличить продажи морепродуктов до 100 трлн вон (~$88,9 млрд) к 2030 году. Об этом сообщает YTN.

13 февраля правительство Южной Кореи сообщило о планах создания инновационных предприятий для рыбной промышленности, а также об увеличении количества рабочих мест.

Согласно данному плану, доход от рыбной промышленности, который на данный момент составляет 67 трлн вон (~$59,56 млрд), будет увеличен до 100 трлн вон (~$88,9 млрд) к 2030 году, а прибыль — до 80 млн вон (~$71,123).

Также будет создано 40 тыс. рабочих мест.

Кроме того, Министерство морских дел и рыболовства планирует внести поправки в закон и нормативные акты, а также активно продвигать частные инвестиции.