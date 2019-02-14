Четверг, 14 Февраля 2019 года
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На УАЗе ожидаются крупные сокращения

Экономика

На этот раз сократят 7% работников

Ульяновск, 14 февраля 2019, 08:57 — REGNUM  В конце марта 2019 года ожидается сокращение 7% сотрудников офиса и обслуживающего персонала Ульяновского автомобильного завода (УАЗ). Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба предприятия.

Мартовские сокращение коснутся 611 человек, что составляет 7% от всех сотрудников предприятия. Представители УАЗ отметили, что высвобождаемым сотрудникам предложат другую работу на автозаводе. Сокращаемым работникам предприятия будет предложена другая работа на автозаводе и других предприятиях площадки. Кроме того, им будет предоставлена возможность переобучиться.

«В конце марта ожидается оптимизация, которая не затронет рабочих, занятых в основном производственном процессе, при этом функции офиса и обслуживания основного производства по всем предприятиям площадки будут оптимизированы в среднем на 7% или 611 человек», — сообщил представитель автомобильного завода.

Сообщается, что сокращений в феврале руководство предприятия не планирует.

Напомним, 13 февраля в Правительство Ульяновской области сообщило, что в ближайшее время сокращения на УАЗе не планируется.

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