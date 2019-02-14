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Выручка «Красноярскэнергосбыта» в 2018 году выросла на 5%

Экономика

За год красноярские энергетики получили 36,49 млрд рублей

Красноярск, 14 февраля 2019, 08:40 — REGNUM  По итогам работы в 2018 году выручка «Красноярскэнергосбыта» составила 36,49 млрд рублей, что на 5% выше показателя предыдущего года, сообщает 14 февраля пресс-служба «Русгидро».

"За отчетный период энергосбытовая компания отпустила потребителям 12,61 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 0,05 млрд кВт*ч больше, чем в 2017 году», — говорится в сообщении.

Указанные изменения в компании связывают с тремя факторами: ростом полезного отпуска ввиду более низких температур наружного воздуха; ростом полезного отпуска электроэнергии населению, выставленными актами на неучтенное потребление электричества и истечение межповерочного интервала счётчиков.

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