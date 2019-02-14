В Оренбуржье строительство жилья выросло на 8,6%

Оренбург, , 08:31 — REGNUM В Оренбургской области на рынке строительства жилья отмечена активность. В январе 2019 года организациями всех форм собственности построено 910 квартир общей площадью 79,7 тыс. квадратных метров, что составило 108,6% к январю 2018 года, сообщает Оренбургстат.

В общем объёме новостроек почти половину занимают объекты, возведённые индивидуальными застройщиками — 37,4 тыс. квадратных метров (67,7% к январю 2018 года). Строительство жилья в селах выросло на 10,4% — 37,1 тыс. квадратных метров. Среди муниципалитетов по объёмам введённого в эксплуатацию жилья лидирует Оренбург — 28,8 тысяч квадратных метров.

Добавим, в январе 2018 года построена 731 квартира общей площадью 73,4 квадратных метра. На Оренбург пришлось 24,4 тысячи квадратных метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье, по данным Росстата. Одни из самых низких цен на жильё в новостройках в Приволжском федеральном округе — 39 138,02 рубля (по итогам четвёртого квартала 2018 года).

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