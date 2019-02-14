Эксперты спрогнозировали переизбыток бензина на рынке России

Москва, , 08:18 — REGNUM В России из-за ввода в эксплуатацию модернизированных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) может наблюдаться переизбыток бензина, об этом 14 февраля сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию Argus Consulting «Нефтепереработка РФ в 2019 году: Ожидания и перспективы».

Так, после ввода в прошлом году новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарии и Антипинском НПЗ мощности по производству бензина увеличились почти на 2 млн тонн. При этом еще девять НПЗ будут модернизированы до 2026 года, это увеличит производство бензина на 3 млн тонн.

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Отмечается, что на сегодняшний день уже сформировался профицит мощностей по выпуску бензина, тогда как внутренний спрос растет медленно, а на экспортных рынках растет конкуренция. Поэтому производителям необходимо будет искать эффективные каналы сбыта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин и глава Татарии Рустам Минниханов отдали команду к промышленной отгрузке бензина с завода «ТАНЕКО» в Нижнекамске. Отметим, комплекс «ТАНЕКО» компании «Татнефть» был введен в эксплуатацию в 2011 году. К 2030 году НПЗ планирует нарастить объем переработки нефти до 15,3 млн тонн в год.

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