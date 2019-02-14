«Россети» добиваются сокращения экономического ущерба по линии безопасности

Москва, , 08:17 — REGNUM Ключевым критерием оценки эффективности работы компании «Россети» при решении проблем с дебиторской задолженностью, выявлении внутренних и внешних экономических угроз является размер предотвращенного экономического ущерба, сообщила пресс-служба предприятия.

Вопросы реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности финансово-экономической деятельности и финансовой устойчивости электросетевого комплекса, обсуждались накануне в Москве на совещании предприятия. На нём было отмечались некоторые результаты работы в указанном направлении.

«В результате проведения подразделениями безопасности ДЗО в 2018 году мероприятий, направленных на погашение просроченной дебиторской задолженности, предотвращение и выявление фактов неправомерных действий экономической направленности, сумма минимизированного ущерба составила 135,8 млрд. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что определенные по итогам совещания принципы безопасности должны позволить сохранить целевые эффекты, предусмотренные в утверждённых документах.

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