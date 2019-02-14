Пенсионерам пора уходить в тень: выводы из заявления Орешкина

Якутск, , 08:18 — REGNUM Нужно сначала повысить уровень жизни в стране, прежде чем задумываться о новом повышении пенсионного возраста. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов, комментируя заявление главы Минэкономики РФ Максима Орешкина о том, что новое повышение пенсионного возраста до 2036 года не планируется.

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По прогнозу эксперта ситуация с и без того низким уровнем жизни, не располагающая к дальнейшему повышению пенсионного возраста, в ближайшее время будет только ухудшаться в связи с повышением НДС и первым этапом пенсионной реформы.

«Потому что люди просто-напросто будут работать, получая серые зарплаты. В тень уже ушло очень много пенсионеров, и это будет продолжаться. В тень также будут уходить вполне работоспособные люди. При этом от того, что они бы получали свои 8−10 тыс. рублей дополнительно, государство бы точно не обеднело, но всё-таки это было бы какое-то подспорье и повод не скрываться от каких-либо дополнительных выплат и налогов. Но государство опять же не подумало о таких простых вещах», — отметил Андрей Данилов.

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Он предлагает рассмотреть способы наполнять бюджет вместо экономии на пенсионерах. Выходом могло бы стать введение прогрессивной шкалы налогообложения. Если же те, у кого высокие доходы, не захотят платить государству, то необходимо национализировать отрасли, связанные с добычей нефти, газа, алмазов и прочего

«Пусть этим занимается государство. Вот тогда действительно будут доходы в бюджет, а не попытки обобрать пенсионеров. Это бы действительно подняло рейтинг и правительства, и президента в том числе. Об этом уже многие говорят, и политики, и население: сегодня выгодно работать худо-бедно на государство, потому что оно выплачивает хотя бы ежегодный проезд в отпуск и какие-то надбавки, и в профком если что обратиться можно. Прогрессивная шкала налогообложения и национализация добывающей промышленности вполне могли бы спасти ситуацию с нехваткой средств на пенсии и обеспечением работой населения. А чтобы олигархи не возмущались, оставить их менеджерами на этих предприятиях. Они могут получать 30% от прибыли и с этих 30%, ещё и налоги отдавать. Я думаю, это вполне справедливо, на новую яхту хватит», — отметил Андрей Данилов.

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В шутку он добавил, что Максим Орешкин, видимо, недооценивает способность россиян к выживаемости и к долгожитию.

«Столько уже напастей в России было, что одну пенсионную реформу пережили, и вторую, как говорится, переживём, — иронизирует эксперт. — Будет повод пожить подольше. Нужно только, чтобы госслужащие получали такую же пенсию, как комбайнёр, или рядовой строитель, или обычный слесарь. Чтобы у всех была одинаковая зарплата, чтобы люди понимали, что это такое».

Как сообщало ИА REGNUM, Максим Орешкин «успокоил» жителей России, заявив, что до 2036 года дальнейшее повышение пенсионного возраста в стране не планируется. По словам главы Минэкономики РФ, пенсионная реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие «этот вопрос больше не поднимался».