Оппозиция в Венесуэле подсчитала необходимую для выхода из кризиса сумму

Каракас, , 07:57 — REGNUM Реализация плана Национальной ассамблеи Венесуэлы по выводу страны из кризиса обойдется стране минимум в $20 млрд за первые три года, заявил в интервью газете El Nacional депутат Нацассамблеи Хосе Герра.

«Как минимум для того, чтобы оживить экономику страны, выплатить все долги и улучшить положение с импортом, за первые три года потребуется $20 млрд», — заявил Герра.

По его словам, для получения средств Каракасу необходимо будет обратиться в Международный валютный фонд (МВФ), Межамериканский банк развития (МБР), а также к «союзным государствам».

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты пытаются осуществить в Венесуэле государственный переворот, опираясь на свою марионетку — спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, который объявил себя"исполняющим обязанности президента». Однако пока Вашингтону не удалось добиться успеха, поскольку законного президента страны Николаса Мадуро поддерживает армия.

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