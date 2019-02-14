«Норникель» инвестирует 7 млрд рублей в обновление горной техники

Москва, , 07:51 — REGNUM Объём инвестиций в приобретение горной техники для Заполярного филиала и Кольской ГМК «Норникеля» составит 7,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что по итогам масштабного обновления горные подразделения Заполярного филиала получат 105 единиц техники, из которых 38 единиц — основное технологическое оборудование и 67 единиц — техника вспомогательного назначения. Кольской ГМК будет поставлено 1467 единиц техники и оборудования.

В качестве поставщиков предприятие выбрало иностранные концерны Atlas Copco (Швеция), Caterpillar (США), Sandvik и Normet (Финляндия).

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