Четверг, 14 Февраля 2019 года
07:52:49 МСК

«Норникель» инвестирует 7 млрд рублей в обновление горной техники

Экономика

Поставщиками техники выступят иностранные компании

Москва, 14 февраля 2019, 07:51 — REGNUM  Объём инвестиций в приобретение горной техники для Заполярного филиала и Кольской ГМК «Норникеля» составит 7,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что по итогам масштабного обновления горные подразделения Заполярного филиала получат 105 единиц техники, из которых 38 единиц — основное технологическое оборудование и 67 единиц — техника вспомогательного назначения. Кольской ГМК будет поставлено 1467 единиц техники и оборудования.

В качестве поставщиков предприятие выбрало иностранные концерны Atlas Copco (Швеция), Caterpillar (США), Sandvik и Normet (Финляндия).

Читайте также: «Норникель» модернизировал дата-центры в Заполярном филиале и Кольской ГМК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Металлургия и металлообработка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить