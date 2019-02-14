За год кредитная задолженность бизнеса в Казахстане выросла на 5%

Астана, , 07:52 — REGNUM Совокупный объем кредитов предпринимателей в Казахстане по итогам 2018 года составил 17,2 трлн тенге ($46 млрд), что на 5,3% больше, чем в 2017 году. Об этом 14 февраля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Первого кредитного бюро.

Доля кредитов малых предприятий составила 49,9%, крупных предприятий — 22,6%, средних предприятий — 8,8%. На юридические лица без определенного статуса пришлось 13,2% от общего объема кредитов.

Общий размер кредитного портфеля всех финансовых организаций Казахстана составил 23,2 трлн тенге ($62,1 млрд), что на 7,6% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года совокупный кредитный долг жителей Казахстана составил 6 трлн тенге ($16 млрд), что на 15% больше, чем в 2017 году.

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