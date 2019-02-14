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YTN: LG Uplus может попасть под горячую руку США

Экономика

Компания впервые использовала коммуникационное оборудование 5G от китайской компании Huawei

Сеул, 14 февраля 2019, 08:27 — REGNUM  Поскольку США все серьезнее относится к китайской компании Huawei, южнокорейская компания LG Uplus, которая впервые использовала коммуникационное оборудование 5G от китайской компании, «может оказаться в опасности», сообщает YTN.

Согласно информационному источнику, государственный секретарь США Майк Помпео «оказал давление на страны Восточной Европы, чтобы те не использовали оборудование, которое производит компания Huawei». Это связано с тем, что Америка считает, что данная продукция не отвечает стандартам безопасности.

В конечном счете существует вероятность, что у южнокорейских компаний также могут возникнуть трудности из-за использования комплектующих Huawei. Кроме того, представители США сообщили, что не будут сотрудничать с теми странами, которые используют продукцию китайской компании.

В конце прошлого года компания LG Uplus инвестировала 200 млрд вон (~$177,8 млн) в 7000 базовых станций сети 5G. Как известно, большая часть была изготовлена компанией Huawei.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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