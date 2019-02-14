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Долговечно и дорого: российские дороги оденут в «суперасфальт»

Экономика

Такое покрытие служит до 12 лет вместо четырех-пяти

Москва, 14 февраля 2019, 07:36 — REGNUM  Масштабное применение «суперасфальта» — изготовленного по методу объемного проектирования покрытия дорог — планируется в России в ближайшие годы. Технология учитывает особенности климата и интенсивность движения в том или ином регионе, пишут 14 февраля «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

Особенность «суперасфальта» заключается в подборе смесей с определенными характеристиками в зависимости от условий эксплуатации. Для производства асфальтобетона применяют местные материалы и переработанное старое покрытие.

Такое покрытие служит до 12 лет вместо четырех-пяти. Капитальный ремонт потребуется через 24 года использования. «Суперасфальт» используют в США и западных странах, в России его тестируют в ряде регионов, в том числе в Крыму.

В ближайшие два года планируется уложить 1 тыс. км такого покрытия. Технологию включат в ГОСТ. Для этого по заказу Росавтодора разрабатывают соответствующий стандарт.

Эксперты отмечают, что широкому применению «суперасфальта» препятствует его высокая стоимость. Кроме того, эффективность нового покрытия в условиях российских дорог можно будет оценить только через несколько лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Минтранс сообщил о состоянии федеральных трасс. В нормативном состоянии находятся 82,7% федеральных автодорог.

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