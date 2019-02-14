Медведев примет участие в Российском инвестиционном форуме

Москва, , 07:26 — REGNUM Сегодня, 14 февраля, премьер-министр Дмитрий Медведев совершит двухдневную рабочую поездку в Сочи, где примет участие в Российском инвестиционном форуме — 2019, сообщается на сайте правительства РФ.

Главная тема инвестиционного форума — «Национальные проекты: от стратегии к действию».

Медведев выступит на пленарном заседании «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции» и примет участие в работе круглых столов по развитию общества.

Также премьер-министр проведет переговоры с представителями деловых кругов, а 15 февраля проведёт встречу с главами субъектов РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Российский инвестиционный форум является ключевым мероприятием года для презентации инвестиционных возможностей российских регионов.

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