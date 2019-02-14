Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Жители двух алтайских регионов накопили 175 млн рублей долгов за свет

Экономика

В целом ситуация с оплатой несколько улучшилась, считают энергетики

Барнаул, 14 февраля 2019, 07:25 — REGNUM  Общий объём накопленной жителями Алтайского края и Республики Алтай задолженности перед АО «Алтайэнергосбыт» составил на 1 января почти 174,52 млн рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

Больше всего поставщику электроэнергии задолжали жители Майминского района Алтая, накопившие более 27 млн рублей, что составляет почти 41% от общей суммы задолженности за электроэнергию абонентов республики.

На второй строчке расположились барнаульцы и жители пригорода с суммой в 15,46 млн рублей. В целом, отмечают на предприятии, ситуация с долгами потребителей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года несколько улучшилась, но остаётся критической.

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Долги за энергоресурсы
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