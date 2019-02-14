В Пекине стартовал очередной раунд торговых консультаций США и Китая

Пекин, , 07:23 — REGNUM Китай и Соединенные Штаты начали очередной раунд торгово-экономических переговоров и консультаций на высшем уровне в Пекине, сообщает 14 февраля агентство Синьхуа.

Церемония начала переговоров прошла при сопредседательстве вице-премьера Госсовета КНР, члена Политбюро ЦК Компартии Китая, а также руководителя китайской стороны в китайско-американского всестороннего экономического диалога Лю Хэ и министра финансов США Стивена Мнучина вместе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Новый раунд переговоров завершится 15 февраля.

Напомним, что 13 февраля министр финансов США Стивен Мнучин заявил журналистам, что пока торговые переговоры с Китаем идут хорошо и сам он надеется на новые «продуктивные встречи» с Китаем. Кроме того, стало известно, что главы США и Китая могут встретиться уже в марте 2019 года. Встречи являются попыткой выхода двух стран из состояния торговых войн, развязанных Соединенными Штатами.

Читайте также: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в марте — Reuters

Читайте ранее в этом сюжете: «Пока все хорошо» — министр финансов США рассказал о переговорах в Китае