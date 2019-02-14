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В Пекине стартовал очередной раунд торговых консультаций США и Китая

Экономика

Новый раунд переговоров завершится 15 февраля

В Пекине стартовал очередной раунд торговых консультаций США и Китая
futureatlas.com
Флаги США и Китая

Пекин, 14 февраля 2019, 07:23 — REGNUM  Китай и Соединенные Штаты начали очередной раунд торгово-экономических переговоров и консультаций на высшем уровне в Пекине, сообщает 14 февраля агентство Синьхуа.

Церемония начала переговоров прошла при сопредседательстве вице-премьера Госсовета КНР, члена Политбюро ЦК Компартии Китая, а также руководителя китайской стороны в китайско-американского всестороннего экономического диалога Лю Хэ и министра финансов США Стивена Мнучина вместе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Новый раунд переговоров завершится 15 февраля.

Напомним, что 13 февраля министр финансов США Стивен Мнучин заявил журналистам, что пока торговые переговоры с Китаем идут хорошо и сам он надеется на новые «продуктивные встречи» с Китаем. Кроме того, стало известно, что главы США и Китая могут встретиться уже в марте 2019 года. Встречи являются попыткой выхода двух стран из состояния торговых войн, развязанных Соединенными Штатами.

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Торговая война между Китаем и США
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