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Оренбуржец признан банкротом по иску на 7,6 млрд рублей

Экономика

Сергей Ч. подал иск на самого себя

Оренбуржец признан банкротом по иску на 7,6 млрд рублей
Банкротство

Оренбург, 14 февраля 2019, 07:12 — REGNUM  Арбитражный суд Оренбургской области вынес решении по иску Сергея Ч. признать его банкротом. Сумма исковых требований составила 7 624 237 971 рубль. Иск удовлетворён, информация опубликована на сайте электронного правосудия.

Суд признал оренбуржца банкротом с введением процедуры реструктуризации долгов. Утверждён финансовый управляющий должника, ему положено 25 тыс. рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Ранее информресурсы отмечали, что иск о банкротстве Сергея Ч. как физлица стал рекордным по сумме долга. До оренбуржца рекордным считался иск новосибирского бизнесмена Владимира К. с суммой 4,5 млрд рублей.

Напомним, Сергей Ч. подал иск на самого себя в октябре 2018 года. Добавим, в декабре 2018 года Ленинский районный суд рассмотрел иск Сбербанка о досрочном взыскании кредита на 6 млрд рублей с компании «Уралэлектрострой», учредителем которой является Сергей Ч.

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Банкротство физических лиц
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