Оренбуржец признан банкротом по иску на 7,6 млрд рублей

Оренбург, , 07:12 — REGNUM Арбитражный суд Оренбургской области вынес решении по иску Сергея Ч. признать его банкротом. Сумма исковых требований составила 7 624 237 971 рубль. Иск удовлетворён, информация опубликована на сайте электронного правосудия.

Суд признал оренбуржца банкротом с введением процедуры реструктуризации долгов. Утверждён финансовый управляющий должника, ему положено 25 тыс. рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Ранее информресурсы отмечали, что иск о банкротстве Сергея Ч. как физлица стал рекордным по сумме долга. До оренбуржца рекордным считался иск новосибирского бизнесмена Владимира К. с суммой 4,5 млрд рублей.

Напомним, Сергей Ч. подал иск на самого себя в октябре 2018 года. Добавим, в декабре 2018 года Ленинский районный суд рассмотрел иск Сбербанка о досрочном взыскании кредита на 6 млрд рублей с компании «Уралэлектрострой», учредителем которой является Сергей Ч.

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