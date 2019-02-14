Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Государственный долг Уганды увеличится – МВФ

Экономика

К 2021 – 2022 годам долг составит 49,5% по отношению к ВВП страны

Кампала, 14 февраля 2019, 07:35 — REGNUM  Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что государственной долг Уганды по отношению к ВВП страны возрастет до 49,5% к 2021 — 2022 финансовому году. Это произойдет из-за постоянно увеличивающихся общественных расходов, по информации Daily Monitor Uganda.

МВФ отмечает, что текущее соотношение госдолга к ВВП — 41,5%. Причиной роста долга станет значительное увеличение расходов бюджетных средств правительством. В частности, на возмещение заемных средств. Кроме того, в Уганде увеличиваются общественные расходы.

«Нам необходимо спрогнозировать кривую долга Уганды. Нам нужно инвестировать в благополучие народа и инфраструктуру, но в то же время необходимо рассчитывать имеющиеся ресурсы», — прокомментировал ситуацию на брифинге в Кампале, прошедшем 12 февраля, глава африканского подразделения МВФ Аксель Шиммельпфеннинг.

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