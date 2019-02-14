Чистая прибыль АК АЛРОСА выросла на 71%

Якутск, , 06:17 — REGNUM Выручка базирующейся в Якутии алмазодобывающей компании АЛРОСА за 2018 год составила 219,8 млрд рублей. Это на 10% или 19 млрд рублей больше, чем в 2017 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

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Рост выручки в АЛРОСА объяснили повышением средней цены реализации алмазов ювелирного качества. Что касается чистой прибыли компании, то она выросла на 12,1 млрд рублей или на 71% в сравнении с 2017 годом, её общая сумма — 29,3 млрд рублей.

Эти итоги подводились по российским стандартам бухгалтерской отчётности, которые разнятся с международным стандартам финансовой отчетности (МФСО), при этом подчеркнули в компании. Отчёты, на которые АЛРОСА будет ориентироваться при выплате дивидендов акционерам, будут готовы только в середине марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году президент АЛРОСА Сергей Иванов нарастил принадлежащий ему пакет ценных бумаг компании с 0,027 до 0,0407%.

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«Увеличивая свою долю, Сергей Иванов показывает, что он верит в перспективу компании, а также то, что он пришёл руководить АЛРОСА надолго. С другой стороны, это выгодное вложение капитала, сегодня акция АЛРОСА стоит 102,96 рубля, то есть восстановилась после их падения весной 2018 года. Пакет акций Иванова в компании стоит более 300 млн рублей», — отмечал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов.