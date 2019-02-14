Мурманский лосось и сочный ростбиф: Татария потратит на выставку 14 млн

Казань, , 05:23 — REGNUM Из республиканского бюджета на организацию участия Татарии в XV Всероссийском форуме-выставке Госзаказ — ЗА честные закупки» планируется потратить свыше 14 млн рублей. В стоимость входит также и организация питания на 120 человек, в меню которых должны быть среди прочего креветки, филе мурманского лосося, сочный ростбиф. Заказчиком торгов, итоги которых планируется подвести 7 марта 2019 года, выступает государственный комитет республики по закупкам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для данного аукциона установлено ограничение — участниками могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Начальная цена контракта — 14,06 млн рублей. Заказчик — государственный комитет республики по закупкам, источник финансирования — бюджет региона.

«Экспозиция Республики Татарстан расположится в павильоне 75 номер зала А выставочного центра ВДНХ ЭКСПО, г. Москва, Россия. Исполнитель самостоятельно обеспечивает материально-техническую базу для оказания услуг. Исполнитель проводит необходимые переговоры и согласования с организаторами выставки по вопросам, касающимся подготовки и работы экспозиции», — отмечается в техзадании.

Помимо этого, исполнитель «несет ответственность за своевременность, полноту и качество предоставляемых услуг».

Среди задач победителя аукциона также разработка проекта архитектурно-планировочного решения экспозиции, аренда не менее 125 кв. м для размещения экспозиции, обеспечение постоянной работы на экспозиции стендистов со знанием татарского и русского языков, фото и видеосъемки всех мероприятий в рамках участия республики в выставке, а также оказание услуг кейтиринга — питания на 120 человек. В меню должно быть в числе прочего креветки в профитроли, минишашлычки на шпажке из телятины, сыр Мимолетте с виноградом и микро-зеленью, сочный ростбиф с запечённым перцем, филе мурманского лосося в свекольном соусе, брускетта с сыром моцарелла, спелыми томатами, рулет из филе индейки с вялеными томатами и базиликом, муссовое пирожное «Роше», мини пирожное «Анна Павлова» и другие блюда.

Напомним, в 2018 году участие республики в этой выставке оценивалось в 11,8 млн рублей. Такой была начальная цена аукциона.

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