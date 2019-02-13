Нью-Йорк, США, , 23:50 — REGNUM Фондовый рынок США завершает торги в «зеленой зоне» благодаря хорошей экономической статистике и в ожидании торгового соглашения с Китаем, 13 февраля передает агентство Reuters.

К концу торгов индекс Dow Jones вырос на 90,76 пункта (0,36%), до 25 516,52 пункта, индекс S&P 500 вырос на 8,17 пункта (0,30%), до 2752,90 пункта, индекс Nasdaq вырос на 19,29 пункта (0,26%), до 7333,91 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 февраля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на торговых переговорах США-КНР в Пекине «пока все хорошо».

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