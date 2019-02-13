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Правительство США раскрыло дефицит бюджета в декабре 2018 года

Экономика

Дефицит составил $14 млрд

Правительство США раскрыло дефицит бюджета в декабре 2018 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар

Вашингтон, 13 февраля 2019, 23:14 — REGNUM  Правительство Соединенных Штатов отчиталось о дефиците федерального бюджета в декабре 2018 года, 13 февраля передает агентство Reuters.

Согласно правительственному заявлению, дефицит бюджета в последнем месяце прошлого года составил $14 млрд.

Федеральные расходы в декабре 2018-го составили около $326 млрд — на 7% меньше, чем в декабре 2017 года. Поступления в бюджет за месяц составили около $313 млрд — на 4% меньше, чем годом ранее.

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