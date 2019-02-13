«Оплата получится двойной»: свердловский министр ЖКХ выступил с заявлением

Екатеринбург, , 21:04 — REGNUM В Свердловской области участились случаи поступающих от разных дельцов предложений обеспечить вывоз мусора по ценам ниже, чем у регионального оператора. Такие действия нарушают федеральное законодательство, заявил на своей странице в Facebook региональный министр ЖКХ Николай Смирнов.

Он отметил, что с 1 января организовывать вывоз ТКО вправе лишь региональный оператор. С ним должны заключать договоры все юридические и физические лица. Если вывоз произвело друге лицо, оплатить услуги оператора всё равно придётся, то есть оплата получится двойной.

Также министр добавил, что мусор без участия регоператора не может быть вывезен на полигон, а значит, его выгрузят на несанкционированную свалку. В итоге заказчик может понести ответственность за нарушение природоохранного законодательства, а перевозчик может ответить за незаконное предпринимательство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области, как и во многих других регионах России, мусорная реформа началась 1 января. В границах области действует три региональных оператора.