Нефть растет, несмотря на увеличение запасов в США

Лондон, , 20:51 — REGNUM Мировые цены на нефть растут вопреки отчетам об увеличении запасов энергоносителей в США, 13 февраля передает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на $1,23, до $63,65 за баррель, максимумом торгов для Brent стали $63,98 за баррель. Нефть марки WTI выросла на $1,07, до $54,17 за баррель.

По сообщению правительства США, запасы нефти в стране выросли до самого высокого уровня с ноября 2017 года. Тем не менее на цену пока оказывают большее влияние планируемое сокращение добычи ОПЕК+ и кризис в Венесуэле.

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