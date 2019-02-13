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Банк Barclays потерял £200 млн из-за Brexit

Экономика

Barclays переместил европейскую штаб-квартиру и почти €200 млрд активов в Дублин

Лондон, 13 февраля 2019, 20:04 — REGNUM  Банк Barclays потерял около £200 млн из-за Brexit, причем только на перемещении операций и сотрудников из Великобритании, 13 февраля передает агентство Associated Press.

С 2016 года Barclays переместил европейскую штаб-квартиру и почти €200 миллиардов активов в Дублин, а в 2018 году начал перенос десятков рабочих мест в сфере инвестиционно-банковских услуг из Лондона во Франкфурт.

«Мы расширяем наше торговое присутствие во Франкфурте, и мы будем использовать это, чтобы стать основной силой на рынке евро и в расчетах по евро», — сообщил журналистам председатель Barclays в Великобритании Джерри Гримстоун.

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