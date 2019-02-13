Костромская и Кемеровская области хотят расширить сотрудничество

Кострома, , 19:56 — REGNUM Костромская и Кемеровская области планируют увеличить товарооборот и расширить сотрудничество в экономической, научно-технической и культурной сфере, сообщает пресс-служба губернатора области. Главы регионов Сергей Ситников и Сергей Цивилев подписали соответствующее Соглашение о сотрудничестве.

На данный момент костромские предприятия поставляют в Кемеровскую область лакокрасочные материалы и мастики, ювелирные изделия из золота и серебра, моющие средства и одежду. Кемеровские компании отправляют в Костромскую область уголь, прокат черных металлов, лекарственные средства и медицинские инструменты, химические удобрения.

«Обмен опытом и постоянное информационное сотрудничество во всех сферах социально-экономической деятельности будет способствовать развитию новых форм межрегиональной кооперации, обеспечит стабильные партнерские и взаимовыгодные отношения между субъектами предпринимательства в лесопромышленном комплексе, сельском хозяйстве, природопользовании и охране окружающей среды», — отмечают в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти хотят увеличить объемы регионального экспорта как минимум до 6,9 миллионов долларов США к 2024 год. В 2017 году экспорт в части агропромышленного комплекса составил 3 миллиона долларов США.

За последние 4 года в регионе зафиксирован рост экспорта в страны бывших союзных республик и увеличение поставок осетровой икры в Китай, Гонконг и Японию.

Местные власти надеются увеличить объемы экспортируемой продукции «за счет модернизации и расширения производств; внедрения комплекса мер стимулирующего характера для действующих предприятий — экспортёров, а также расширение мер государственной поддержки».