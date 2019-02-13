Зюганов рассказал, откуда в ЛНР и ДНР вооружение

Москва, , 21:06 — REGNUM В Донбассе нет и никогда не было ни одного российского солдата. Что касается военной техники, то в ЛНР и ДНР она попала не из России, а со складов советского вооружения, рассказал 13 февраля председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия1.

«Что касается непосредственно воинов, наша команда бывает каждые 2−3 недели на Донбассе. Там нет ни одного российского солдата. Что касается техники, то она осталась от советской красной армии. Её содержат в исправном состоянии, но она не стреляет. Вот с противоположной стороны стреляют, по домам стреляют, по детям», — отметил Зюганов.

Президент Украины Петр Порошенко не может и не хочет вести мирный диалог, потому что вернув Донбасс в состав Украины он получит несколько миллионов оппозиционно настроенных избирателей, считает коммунист.

«У Порошенко кроме войны, раскола по православию, насилия, нет ничего. Он принесет действительно большую войну. Это будет трагедия и для Украины, и для Донбасса, и для всех нас. Почему Порошенко не желает вести полноценный диалог? Потому что понимает, что Донбасс за него никогда не проголосует. Мы категорически против вступления Украины в НАТО, потому что это неизбежное обострение ситуации в Европе», — рассказал председатель ЦК КПРФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что не зафиксировала в Донбассе присутствие российских регулярных войск.