Костромская область закупила 32 единицы дорожной техники на 140 млн рублей

Кострома, , 19:51 — REGNUM В январе текущего года в Костромскую область поступила новая дорожная техника на около 140 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Спецтранспорт был куплен в лизинг с рассрочкой платежа на 3 года.

Для «качественного содержания и ремонта областных трасс» куплено:

10 КАМАЗов,

3 бульдозера,

2 трактора,

1 погрузчик,

4 автогрейдера,

2 экскаватора,

4 белорусских трактора с разными навесами для зимнего и летнего содержания,

5 единиц оборудования для комбинированных дорожных машин,

1 харвестер для по очистки полос отвода вдоль трасс.

На данный момент новая техника уже поступила в филиалы дорожного предприятия «Костромаавтодор»: в Кадыйский, Галичский, Поназыревский, Нейский, Буйский, Нерехтский, Шарьинский, Вохомский, Межевской, Мантуровский, Макарьевский, Судиславский районы, а также на Костромской асфальтобетонный завод. В текущем году «Костромаавтодор» обещает купить еще около 50 единиц спецтехники.

В пресс-службе отмечают, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в течение ближайших шести лет местные власти планируют отремонтировать 130 километров городских и свыше 1000 километров межмуниципальных и региональных дорог.

ИА REGNUM напоминает, что Костроме не хватает техники для уборки снега. С начала зимнего сезона с городских улиц было вывезено более 100 тысяч кубометров снега, это в 3 раза больше чем за весь прошлогодний сезон. Местные власти вынуждены заключить дополнительные контракты на вывоз снега.

Отметим, что новая техника не выдерживает такой нагрузки: на данный момент в ремонте находятся 11 единиц техники, из 5 тракторов, которые раздвигают снежные валы и расширяют проезжую часть, исправен только один.