Преступный картель в Карачаево-Черкесии заработал 3,9 млрд рублей

Черкесск, , 19:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии обнаружен строительный картель, нанесший ущерб на миллиарды рублей. В него входили пять компаний, которые, заключив устное антиконкурентное соглашение, получили незаконную выгоду на сумму 3,9 млрд рублей. Об этом сообщили ИА REGNUM 13 февраля в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы.

Участниками картеля стали ООО «Шанс», ООО Инвестиционно-строительная компания Кубанское», ООО Строительный участок механизации строительства «Карачаевское», ООО «Югэлектромонтаж», ООО «Инвест». Общая сумма конкурсных процедур, проведенных при действии антиконкурентного соглашения, достигла почти 4 млрд рублей.

Кроме того, в нарушении порядка определения победителя электронного аукциона, которое могло привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, обвинено Карачаево-Черкесское республиканское казенное предприятие «Дирекция капитального строительства».

В УФАС сообщили, что в настоящее время готовится передача материалов по делу в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного производства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Дагестане был выявлен строительный картель, который заработал 17 млрд рублей на сговоре, по которому минимально снижали цену государственных контрактов. В него входили пять строительных компаний: «Дорстройотряд-99», «Дормост», «Бурбау», «Транспроект» и «Мостоотряд-99». В отношении руководства этих компаний возбуждено уголовное дело.

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