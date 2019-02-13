Ford отзывает 1 480 000 пикапов из-за проблем с коробкой передач

Детройт, США, , 19:10 — REGNUM Компания Ford Motors объявила об отзыве в странах Северной Америки 1,48 млн пикапов из-за проблем с коробкой передач, 13 февраля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению автопроизводителя, отзыв касается пикапов F-150 с шестиступенчатой коробкой передач, выпущенных в 2011 — 2013 годах. В США будет отозвано 1,26 млн автомобилей, в Канаде — 221 тыс. автомобилей.

Также Ford сообщает об отзыве 28 200 автомобилей Lincoln Continental 2017 года и 4200 автомобилей Ford Mustang, Lincoln Nautilus и Lincoln Navigator 2019 года.

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