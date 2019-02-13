В южнокорейском небоскребе Lotte World Tower появился общий офис

Сеул, , 19:54 — REGNUM 13 февраля представители компании Lotte Group сообщили, что ввели в эксплуатацию общий офис «Workflex Lotte World Tower, «который расположен на 30 этаже 123 — этажном небоскребе Lotte World Tower. Об этом сообщает Yonhap News.

Офис премиум-класса представляет собой общее пространство, состоящее из 66 помещений и 565 рабочих мест, где сотрудники компаний могут встретиться и обсудить насущные вопросы. Кроме того, на 30-м этаже располагается шесть конференц залов, зал для отдыха и встреч, а также телефонная будка.

Также, отличительной чертой данного офиса является секретарский персонал. Как отметили в Lotte World Tower, это необходимая услуга для арендаторов, которые нуждаются в персонале для выполнения секретарской работы, так как не все готовы нанять секретаря.