PepsiCo планирует инвестировать миллиард долларов в Пакистан

Исламабад, , 18:56 — REGNUM Вице-президент американской компании PepsiCo Криста Пайлот провела встречу с министром информации и телерадиовещания Пакистана Фавадом Чаудхри, чтобы обсудить крупные инвестиции в Пакистанскую экономику.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Криста Пайлот сообщила пакистанскому министру, что ее компания планирует вложить один миллиард долларов в создание огромного многофункционального завода для переработки картофеля в Мултане (провинция Панджаб). Предполагается, что предприятие станет самым крупным среди подобных в Южной Азии. Щедрая инвестиция позволит значительно расширить бизнес корпорации в Пакистане.

Фавад Чаудхри заявил, что деятельность PepsiCo и British Airways, которые также сообщили о крупных инвестициях, станет хорошим примером для других корпораций.