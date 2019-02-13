Среда, 13 Февраля 2019 года
23:24:36 МСК

PepsiCo планирует инвестировать миллиард долларов в Пакистан

Экономика

Американский гигант хочет расширить бизнес в Пакистане

Исламабад, 13 февраля 2019, 18:56 — REGNUM  Вице-президент американской компании PepsiCo Криста Пайлот провела встречу с министром информации и телерадиовещания Пакистана Фавадом Чаудхри, чтобы обсудить крупные инвестиции в Пакистанскую экономику.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Криста Пайлот сообщила пакистанскому министру, что ее компания планирует вложить один миллиард долларов в создание огромного многофункционального завода для переработки картофеля в Мултане (провинция Панджаб). Предполагается, что предприятие станет самым крупным среди подобных в Южной Азии. Щедрая инвестиция позволит значительно расширить бизнес корпорации в Пакистане.

Фавад Чаудхри заявил, что деятельность PepsiCo и British Airways, которые также сообщили о крупных инвестициях, станет хорошим примером для других корпораций.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить