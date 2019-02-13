Среда, 13 Февраля 2019 года
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Министр торговли Бангладеш: рост цен на рис в стране искусственный

Экономика

Он пообещал, что его ведомство примет меры против недобросовестных коммерсантов

Дакка, 13 февраля 2019, 22:24 — REGNUM  Министр торговли Бангладеш Типу Муниш заявил, что рост цен на рис в стране вызван действиями недобросовестных продавцов. Об этом сообщает информационное агентство «Протхом Ало».

По словам министра торговли, его ведомство уже получило запросы от местных властей на разработку пакета мер, которые могли бы помочь в борьбе против недобросовестных коммерсантов и ограничить рост цен на базовый продукт питания. Данное заявление было сделано в ответ на запрос парламентариев.

Напомним, что ранее премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед объявила о создании органа, который будет проверять продукты питания на фальсификацию и обман покупателей.

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Зарубежная хроника
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