Глупо включать заднюю передачу: о заявлении Орешкина о пенсиях

Москва, , 15:54 — REGNUM Финансирование в бюджет должно иметь источники. Когда только говорили о предстоящем повышении пенсии, схема постепенного повышения пенсионного возраста была расписана до 2028 года. В этом случае бюджет начал бы пополняться только в 2020 году, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании ФинИст Катя Френкель.

«При постепенном повышении пенсионного возраста доходы бюджета к 2021 году увеличатся до 18% ВВП вместо 15% до реформы. Если не придерживаться этой реформы, деньги нужно будет искать где-то в другом месте. Поэтому, скорей всего, господин Орешкин попытался успокоить народ, выбрав неверную трактовку — повышение возраста выхода на пенсию продолжится согласно графику», — пояснила эксперт.

Дата 2036 год — это, помимо текущего, ещё два срока правления президента. Но скорей всего, Орешкин имел ввиду, что действующая схема повышения возраста уже окончательна и меняться не будет — только шесть этапов, и до 2036 года больше ничего. Все этапы пойдут по тому пути, которые уже прописаны законом. Ведь эти средства от реформы идут на увеличение пенсий уже действующих пенсионеров, глупо будет включать заднюю передачу в начале пути.

«Если всё-таки Орешкина неправильно поняли, и на пенсию будут уходить на сегодняшних условиях, то останется ещё один карман, откуда пойдёт пополнение бюджета. Помимо низкого порога выхода на пенсию в мире, в России ещё низкие налоги. Не пенсионный возраст — так налоги будут повышаться», — считает Френкель.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете «Ведомости» заявил, что до 2036 года в России повышение пенсионного возраста не планируется.

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