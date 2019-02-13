Samsung Electronics купила наружнюю рекламу на достопримечательностях мира

Сеул, , 19:41 — REGNUM 13 февраля представители компании Samsung Electronics сообщили, что разместили наружнюю рекламу на главных достопримечательностях мира, сообщает YTN.

Данная реклама является тизером новых смартфонов линейки Galaxy, которые представит компания 20 февраля в Сан-Франциско.

Известно, что компания в начале января разместила наружную рекламу в Париже на Площади Согласия.

С 11 числа, реклама также была размещена в Нью-Йорке на Таймс-сквер, в Италии на Миланском соборе, в Испании на Plaza del Callao, а также в Сингапуре и России.

Наружняя реклама представляет собой баннер, на котором корейскими буквами написана фраза «Открывать будущее». Данная фраза является олицетворением новых смартфонов компании, а именно Galaxy S и Galaxy F.