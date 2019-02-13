Hyundai Mobis создала вспомогательную систему производства электроэнергии

Чхунджу, Южная Корея, , 19:24 — REGNUM Компания по производству автозапчастей Hyundai Mobis построила вспомогательную систему производства электроэнергии на заводе в городе Чхунджу, используя модуль топливных элементов водородного автомобиля, сообщает YTN.

Аварийный генератор представляет собой экологически чистую систему производства электроэнергии с максимальной мощностью 450 кВт. Данный генератор подключен к пяти водородным топливным элементам и будет использоваться в качестве вспомогательного источника энергии в случае сбоя или при необходимости увеличения мощности.

Как сообщили представители Hyundai Mobis, компания планирует расширить использование системы производства водородной энергии на других производственных площадках в стране и за рубежом.