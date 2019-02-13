Российские компании в рейтинге Moody’s — «вполне закономерно»

Москва, , 14:05 — REGNUM Пересмотр рейтингов ведущих российских компаний агентством Moody’s является вполне естественным шагом после поднятия странового рейтинга России, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Напомним, что 11 февраля Moody's Investors Service повысило долгосрочные рейтинги России до уровня «Baa3» с «Ba1» и краткосрочный рейтинг — до P-3 с Not Prime (NP). Прогноз по суверенному рейтингу России изменен на «стабильный» с «позитивного».

"Как правило, при принятии подобного решения рейтинговые агентства довольно быстро поднимают соответствующие рейтинги и крупнейшим корпорациям государства, которые не только формируют значительную часть валового продукта страны (ВВП), но и характеризуются уровнями риска, не меньшими, чем установлены для самого государства. Среди 12 компаний, которым Moody’s повысило рейтинги, все без исключения могут быть отнесены к таковым», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинги 12 российских компаний с уровня «Baa3» до «Baa2».

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