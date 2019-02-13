«На военном положении»: что стоит за обысками в российских агрохолдингах?

Москва, , 13:47 — REGNUM Широкомасштабные обыски и выемка документов на предприятиях крупных российских агрохолдингов были вполне ожидаемы, сообщила редактор ИА REGNUM, автор проекта «На хлебном фронте» Светлана Шаповалова. Комментируя информацию о начавшихся в 13 российских регионах проверках сельскохозяйственных предприятий, связанных с уплатой НДС, она напомнила, что эта ситуация — следствие «военного положения», на которое руководители агрохолдингов были вынуждены перейти после скандально известного XVIII Международного зернового форума, где налоговики прямым текстом заявили о намерении бороться с использованием серых схем при уплате НДС и понудили агробизнес к подписанию соответствующей хартии.

«Казалось бы — благое дело — борьба государства с теневым рынком. В данном случае — зерновым. Но то, как эту кампанию с июня 2017 года начали в УФНС РФ, негативным образом сказалось на всем секторе АПК. Вместо того, чтобы признать несовершенство Единого сельхозналога (ЕСХН), который в России не всегда честно применяют порядка 90 тысяч ИП и КФХ, налоговики призвали зерновых трейдеров отказаться от расчетов с НДС», — отметила Светлана Шаповалова.

Напомним, фермеры на ЕСХН оплачивают 6% разницы между доходами и расходами, при этом, если по итогам года возникает убыток, его можно перенести на следующие годы и так уменьшать налогооблагае­мую базу в течение 10 последующих лет. Однако на дальнейших стадиях, когда возникает обязанность по уплате НДС, этими выгодными условиями многие пользуются, создавая цепочку посредников-однодневок. Такие фирмы, к примеру, включают НДС в счета-фактуры и закрываются, не делая отчислений в бюджет. Но в подобных схемах зерно покупают чуть дороже, чем те, которые реально платят НДС.

«Не мы вас заставляем воровать НДС — вы сами подходите с этой позиции», — заявляла в ходе XVIII Международного зернового форума начальник отдела налоговых рисков и планирования налоговых проверок УФНС РФ Варвара Бурлевич.

Призывая отказаться от использования серых схем, она отмечала, мол, ситуация недопустима и наносит колоссальный ущерб бюджету РФ, тормозит развитие АПК.

Но трейдеры с ней не согласились. В ходе зерновой конференции они эмоционально, но довольно аргументированно оппонировали налоговикам по поводу невозможности закупки зерна напрямую у производителей. А директор хлебоприёмного предприятия в Тульской области Пётр Ищенко на собственном примере пояснил, почему зерновые трейдеры будут вынуждены объявить войну:

«Мое предприятие проверяют три года подряд. Из-за вопросов налоговой к посреднику каждый год доначисляют к уплате 100 млн рублей, к тому же возбудили уголовное дело по 199 статье часть 2. Сейчас разбирательство перевели в судебную плоскость. Если мне принять условия УФНС, то с учётом объема издержек, с учетом штрафов и серий уголовных дел я обреку свое предприятие на банкротство и гибель. Вы объявляете нам войну. Тогда и я тоже объявляю!»

Из его слов следует, что чиновники в Тульской области об этой позиции Петра Ищенко тоже знают:

«Я честно и открыто сказал недавно: то, что вы делаете — это рейдерство. Почему покупаем с НДС? Мотив простой: при прочих равных, когда мы выступаем в роли покупателя — мы плательщики НДС. Где мы купим зерно в теории? Конечно, с НДС. Вы же молчите о главном, что сегодня не работает механизм НДС! Сегодня благодаря льготе ЕСХН мы в чистом виде платим НДС в бюджет. Это что, правильно? Почему тогда вы не предлагаете лишить льгот крестьян в части ЕСХН? Потому, что это очень долго и проблематично сделать — нужно менять Налоговый кодекс. Вы хотите, чтобы мы сделали шаг, отказались от схем и платили просто НДС в бюджет по 100 миллионов. А что с экономикой? Экономики не будет у предприятия», — заявил на зерновой конференции предприниматель из Тульской области Пётр Ищенко.

Напомним, в июне 2017 года налоговики призвали зерновых трейдеров отказаться от расчетов с НДС. Цель проекта, который сейчас реализует федеральная налоговая служба по зерновому рынку, заключается в «обелении» рынка от схем. Причём, как заявляла ранее ИА REGNUM заместитель руководителя УФНС России по Алтайскому краю Наталья Бондаренко, налоговикам известно, какие из фирм созданы для минимизации налога на добавленную стоимость, а какие призваны минимизировать его уплату либо необоснованно предъявлять к возмещению.

«Политика, которую сейчас транслирует федеральная налоговая служба, она идет по всей России. Поэтому все риски просчитаны, сумма выпадающего НДС у нас просчитана, и мы понимаем не только в отношении отрасли выпадающие налоги, мы понимаем в отношении каждого крупного налогоплательщика — какая сумма налога не уплачена в бюджет или необоснованно возмещена», — заявляла Наталья Бондаренко.

Вместе с тем чиновница дала понять, что если просьба будет проигнорирована — последуют «санкции».

Применительно к участникам зернового рынка Алтайского края можно сделать вывод: в налоговой понимают, что «кусок» в, грубо говоря, 600 миллионов рублей, который трейдеры раньше считали своим «при прочих равных» условиях, теперь должен перекочевать в федеральный бюджет. Причем участники зернового рынка должны отказаться от него добровольно.

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