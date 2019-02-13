ОПЕК беспокоится: о прогнозе снижения спроса на нефть

Москва, , 12:59 — REGNUM Нефтяной картель ОПЕК в ежемесячном докладе за январь порадовал инвесторов оптимистичными фактическими данными и немного расстроил прогнозами. Стоит начать с не самых радостных новостей. Организация стран-экспортеров нефти снизила сделанный ранее прогноз спроса на нефть в 2019 году на 50 тыс. баррелей в сутки, до 1,24 млн баррелей в сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

«Хотя понижение не слишком значительное, оно отражает беспокойство ОПЕК относительно будущего экономического роста в США и Китае из-за происходящей торговой войны, а также относительно замедления темпов роста экономики стран еврозоны. При этом эксперты нефтяного картеля повысили прогноз роста предложения нефти в мире в 2019 году на 80 тыс. баррелей в сутки, до 2,72 млн баррелей в сутки», — пояснила эксперт.

Из хороших новостей можно отметить, что ОПЕК в январском докладе отчитался о сокращении добычи нефти на 797 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, ОПЕК уже в январе выполнил свою квоту по добыче черного золота на 99,6%. Из прогнозов картеля следует, что в 2019 году, по крайней мере, в первом квартале дисбаланс на рынке нефти сохранится, значит, и от цены нефти слишком резкого роста ожидать не следует. Среднегодовая цена нефти будет находиться в 2019 году на уровне в $65 за баррель, и прогнозы, обнародованные на днях ОПЕК, говорят в пользу именно такого уровня цен.

«По всей видимости, более существенный рост спроса откладывается на период после 2020 года, когда темпы роста добычи сланцевой нефти начнут замедляться, впрочем, некоторые предпосылки к этому начинают проявляться уже в текущем году: некоторые американские производители сланцевой нефти обеспокоены тем, что цена техасской нефти WTI ненамного превышает $50 за баррель. Пока ожидается цена Brent в диапазоне $62−63 за баррель», — считает Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 50 тыс. баррелей в сутки, до 1,24 млн баррелей.

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