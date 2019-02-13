В Свердловской области падает качество зерна, считают в Россельхознадзоре

Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM Качество зерна в Свердловской области упало, несмотря на рекордные сборы урожаев. Об этом заявила глава отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора по региону Зухра Барбакова корреспонденту ИА REGNUM

«Тема особого разговора, я согласна с вами. В прошлом году был рекордный урожай по области, мы все радовались — а качество-то мизерное! У нас ведь на сегодняшний день пшеница идет четвёртого и пятого класса, когда из третьего и печь-то нельзя!» — сказала Барбакова.

По словам руководителя, схожие проблемы с зерном испытывают и Кубань с Алтайским краем. Также есть проблема в том, что качество получаемой муки сейчас никто не проверяет:

«На сегодняшний день нет органа, который осуществляет государственный надзор за качеством муки. Его забрали и у Роспотребнадзора, и у Россельхознадзора», — добавила представитель ведомства.

По словам Барбаковой, до 15 марта свердловское управление Россельхознадзора проводит контрольные мероприятия по предприятиям, где работают производители и хранители зерна. 20 марта в Тюмени будет совещание с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым, где будет рассматриваться вопрос качества пищевой продукции.

Напомним, 23 января глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в России более обращают внимание на валовый сбор зерна, а его качество берётся в расчёт лишь во вторую очередь. По мнению главы ведомства, производителям качественного зерна нужно в первую очередь оказывать господдержку.

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